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Царьград

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"Тяжело всё идёт, но успехи есть": фронтовая сводка глазами Подоляки

"Тяжело всё идёт, но успехи есть": фронтовая сводка глазами Подоляки

Военно-политический блогер Юрий Подоляка честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Военно-политический блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале рассказал об обстановке на Курском направлении.

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