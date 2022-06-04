Военное обозрение

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Мэр Краматорска: Если Запад не активизирует военную помощь Украине, город будет взят россиянами до конца июня

Мэр Краматорска: Если Запад не активизирует военную помощь Украине, город будет взят россиянами до конца июня

Глава администрации города Краматорска Александр Гончаренко заявил немецкому изданию Тagesschau, что российская армия может захватить Краматорск и Славянск уже через две-три недели.

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