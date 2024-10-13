Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани.
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