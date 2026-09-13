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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников об отмене гола Соркина: «Позорище! Семь пар глаз смотрят очевиднейший эпизод и принимают ошибочное решение. Крайняя степень непрофессионализма. Забрали у армейцев очки»

Экс-форвард «Спартака» и сборной СССР Александр Кожевников высказался об отмене гола нападающего ЦСКА Максима Соркина в ворота «Адмирала» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4).

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