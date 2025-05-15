Стало известно, из-за чего силовики нагрянули к замам экс-главы свердловской налоговой

Силовики могли задержать заместителей бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, ставшего фигурантом уголовного дела о коррупции, из-за покровительства компании «ТТК-Екатеринбург».
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