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Тульские новости

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Школы Тульской области сами определят формат работы в дни выборов

Школы Тульской области сами определят формат работы в дни выборов

Учебные заведения смогут сохранить обычный режим работы, если удастся разделить потоки школьников и избирателей.

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