49-летний Орландо Блум в одних шортах: Леголас показал стальной пресс и взорвал соцсети

Орландо Блум показал фото с отдыха в Великобритании с детьми Орландо Блум опубликовал в соцсетях снимок с загородного отпуска, продемонстрировав рельефный пресс в 49 лет.
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