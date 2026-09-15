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49-летний Орландо Блум в одних шортах: Леголас показал стальной пресс и взорвал соцсети

49-летний Орландо Блум в одних шортах: Леголас показал стальной пресс и взорвал соцсети

Орландо Блум показал фото с отдыха в Великобритании с детьми Орландо Блум опубликовал в соцсетях снимок с загородного отпуска, продемонстрировав рельефный пресс в 49 лет.

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