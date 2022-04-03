В Лужниках прошел массовый забег «Апрель». Этот старт традиционно открывает беговой сезон в Москве. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Москве открылся беговой сезон Участники преодолели дистанцию в 5 километров, пробежав вокруг Олимпийского комплекса «Лужники».