ВСУ начали своё анонсированное ранее наступление. Атакована Курская область, войска противника пытаются взять город Суджу.
Последний рывок Киева. Курск - только начало. Наступление ВСУ началось
Комментарии
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Н
Наталья
И пойдут... а население наше живет по принципу "моя хата с краю".....никакого объединения, даже многие осуждают и выгораживают хохлов...- так войны не выигрываются....
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9 час.
Андрей Павлов
"У киевского режима нет ни человеческих ресурсов, ни военного производства, ни финансовых возможностей для победы над нашей страной." Сколько раз я такое читал в последнее время, а они все не кончаются. Это было бы верно, если были бы перерезаны артерии , питающие режим - транспортная инфраструктура. Но это табу. Бизнес не велит. Это важнее избыточной гибели наших парней.
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8 час.
Андрей Соловьев
Чего-то мне эта бессмысленно самоубийственная атака ВСУк на Курскую область напоминает отчаянные попытки контратак гитлеровцев в 1945 году в Восточной Померании. Умерову, Ссырскому и Буданову вместе с зелебобой неплохо бы вспомнить, чем эти контратаки закончились для Гитлера и его бандитов.
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2 час.
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