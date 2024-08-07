Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Пятицкий
    гнать этого гандона из армииRTVI: Боец ЧВК "В...
  • Eduard
    Ходит сволочь по планете!Ростовчанин притв...
  • Александр Ляшенко
    Читаешь и диву даёшься: автор всё знает, что и где у ВСУ расположено, и только после нападения на курскую область соо..."Всё может быть о...

Последний рывок Киева. Курск - только начало. Наступление ВСУ началось

Последний рывок Киева. Курск - только начало. Наступление ВСУ началось

ВСУ начали своё анонсированное ранее наступление. Атакована Курская область, войска противника пытаются взять город Суджу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
И пойдут... а население наше живет по принципу &quot;моя хата с краю&quot;.....никакого объединения, даже многие осуждают и выгораживают хохлов...- так войны не выигрываются....
Ответить
9 час.
Андрей Павлов
&quot;У киевского режима нет ни человеческих ресурсов, ни военного производства, ни финансовых возможностей для победы над нашей страной.&quot; Сколько раз я такое читал в последнее время, а они все не кончаются. Это было бы верно, если были бы перерезаны артерии , питающие режим -  транспортная инфраструктура. Но это табу. Бизнес не велит. Это важнее избыточной гибели наших парней.
Ответить
8 час.
Андрей Соловьев
Чего-то мне эта бессмысленно самоубийственная атака ВСУк на Курскую область напоминает отчаянные попытки контратак гитлеровцев в 1945 году в Восточной Померании. Умерову, Ссырскому и Буданову вместе с зелебобой неплохо бы вспомнить, чем эти контратаки закончились для Гитлера и его бандитов.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх