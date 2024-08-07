Последний рывок Киева. Курск - только начало. Наступление ВСУ началось

И пойдут... а население наше живет по принципу "моя хата с краю".....никакого объединения, даже многие осуждают и выгораживают хохлов...- так войны не выигрываются....

Андрей Павлов

"У киевского режима нет ни человеческих ресурсов, ни военного производства, ни финансовых возможностей для победы над нашей страной." Сколько раз я такое читал в последнее время, а они все не кончаются. Это было бы верно, если были бы перерезаны артерии , питающие режим - транспортная инфраструктура. Но это табу. Бизнес не велит. Это важнее избыточной гибели наших парней.