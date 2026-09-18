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India’s Clean Energy Boom Halts Coal Power Growth

India’s coal power generation did not grow between the first half of 2024 and the first half of 2026, for the first such two-year period in over 50 years in which coal power has remained flat in the world’s second-largest coal consumer, a new analysis by the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) for Carbon Brief showed.

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