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Собрался домой и пошел купаться, но так и не вернулся: в Таиланде при странных обстоятельствах погиб 20-летний турист

Собрался домой и пошел купаться, но так и не вернулся: в Таиланде при странных обстоятельствах погиб 20-летний турист

В Таиланде странным образом погиб 20-летний российский турист. Как сообщают СМИ, молодого человека по имени Владислав, приехавшего из Краснодарского края, нашли мертвым на строительной площадке рядом с апартаментами, которые он арендовал.

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