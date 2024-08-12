Собрался домой и пошел купаться, но так и не вернулся: в Таиланде при странных обстоятельствах погиб 20-летний турист

В Таиланде странным образом погиб 20-летний российский турист. Как сообщают СМИ, молодого человека по имени Владислав, приехавшего из Краснодарского края, нашли мертвым на строительной площадке рядом с апартаментами, которые он арендовал.
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