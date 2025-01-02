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Вражеские цели уничтожены на кураховском направлении (ВИДЕО)

Вражеские цели уничтожены на кураховском направлении (ВИДЕО)

На кураховском направлении уничтожена огневая позиция ВСУ и пункт управления БПЛА противника. Кубанские артиллеристы 238-й гвардейской артиллерийской бригады и расчёт БПЛА спецназа 38-й обр уничтожили закрытую огневую позицию 120-мм миномёта боевиков ВСУ, а также пункт управления беспилотниками противника в н.

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