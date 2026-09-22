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Пауза на 14%: как переосмыслить стратегию сбережений и кредитов после решения ЦБ

Пауза на 14%: как переосмыслить стратегию сбережений и кредитов после решения ЦБ

Сентябрьское решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% стало для многих неожиданным поворотом.

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