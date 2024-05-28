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Цикл «Музейный экспонат»: попугай Жако помог пережить блокаду

Цикл «Музейный экспонат»: попугай Жако помог пережить блокаду

Народный музей санкт-петербургской средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича был открыт  в 1968 году. Он уникален: ни один из музеев Санкт-Петербурга так полно и подробно не рассказывает о жизни осаждённого города, его огромном творческом потенциале, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев.

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