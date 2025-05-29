Работу энергосистем обсудили на встрече полпред президента в СФО и директор Филиала Системного оператора ОДУ Сибири

Режим работы юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири обсудили на рабочей встрече полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и генеральный директор Филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов.
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