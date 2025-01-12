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ПВО и РЭБ нейтрализовали дроны под Воронежем: пострадавших нет

ПВО и РЭБ нейтрализовали дроны под Воронежем: пострадавших нет

В окрестностях Воронежа силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили несколько беспилотников.

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