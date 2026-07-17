Kia представила совершенно новый кроссовер по цене Лады Искры: подробности

Корейский автопроизводитель выкатил новинку – электрокроссовер Kia Syros. Дизайн модели явно перекликается с остальной линейкой электрических машин бренда: угловатый кузов, тонкая головная оптика и плавные линии кузовных панелей.
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