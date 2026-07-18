Афины (WTA). 1/2 финала. Корнеева сыграет с Саккари, Крейчикова – с Таусон

Алина Корнеева сыграет с Марией Саккари в полуфинале в Афинах. Сетка турнира здесь . Vanda Pharmaceuticals Athens Open Афины, Греция 13 – 19 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 246 388 евро Открытые корты, хард 1/2 финала.
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