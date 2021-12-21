Так что же нюхает Зеленский? В Киеве обсуждают новые свидетельства о наркозависимости украинского президента В последнее время на Украине обсуждают новые факты, свидетельствующие об употреблении наркотиков президентом Зеленским и его окружением.
Так что же нюхает Зеленский? В Киеве обсуждают новые свидетельства о наркозависимости украинского президента В последнее время на Украине обсуждают новые факты, свидетельствующие об употреблении наркотиков президентом Зеленским и его окружением.
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