Заноза

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Стопроцентных доказательств наркотической зависимости Зеленского нет, но многие факты на это указывают

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Так что же нюхает Зеленский? В Киеве обсуждают новые свидетельства о наркозависимости украинского президента В последнее время на Украине обсуждают новые факты, свидетельствующие об употреблении наркотиков президентом Зеленским и его окружением.

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