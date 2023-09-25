Поклонники разочаровались в Анжелике Варум, услышав ее пение без фонограммы

TVcenter.ruШоу-бизнесПодписатьсяПоклонники разочаровались в Анжелике Варум, услышав ее пение без фонограммыВ последнее время Анжелика Варум редко появляется на публике и никак не комментирует слухи о разводе с Леонидом Агутиным.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМКМария КалининаЕсли голос есть,то он и в 50 лет есть,а если она всегда пела под фонограмму,то и не заморачивалась. А вы думаете,что Орбакайте поет своим голосом? Их могут слушать только в России,по старой памятиОтветить16 час.ГГостьИ не только Орбакайте, их там больше половины.Ответить7 час.
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