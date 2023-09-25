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Поклонники разочаровались в Анжелике Варум, услышав ее пение без фонограммы

Поклонники разочаровались в Анжелике Варум, услышав ее пение без фонограммы

В последнее время Анжелика Варум редко появляется на публике и никак не комментирует слухи о разводе с Леонидом Агутиным.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Если голос есть,то он и в 50 лет есть,а если она всегда пела под фонограмму,то и не заморачивалась. А вы думаете,что Орбакайте поет своим голосом? Их могут слушать только в России,по старой памяти
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16 час.
Г
Гость
И не только Орбакайте, их там больше половины.
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7 час.

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