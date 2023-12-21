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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В каких районах Петербурга хуже всего убирают снег

В каких районах Петербурга хуже всего убирают снег

О плохой уборке снега сейчас слышно буквально везде. В город пришла временная оттепель, но вскоре, по прогнозам синоптиков, на Петербург вновь обрушится много снега, который нужно как-то убирать с городских дворов.

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