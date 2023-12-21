В каких районах Петербурга хуже всего убирают снег

О плохой уборке снега сейчас слышно буквально везде. В город пришла временная оттепель, но вскоре, по прогнозам синоптиков, на Петербург вновь обрушится много снега, который нужно как-то убирать с городских дворов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии