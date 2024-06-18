Море яда: российских туристов ждет нашествие медуз

Несмотря на свою уникальность и природную красоту, курорты на Азовском море привлекают гораздо меньше россиян, чем расположенные на Черноморском побережье Анапа, Сочи, Дагестан, Кавказские Минеральные воды и Крымский полуостров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии