Вообще, в оригинале был камамбер и кальвадос, но в фанерной коробочке я нашел только бри, да и кальвадоса тоже под рукой не было.
Бри с бренди
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Вообще, в оригинале был камамбер и кальвадос, но в фанерной коробочке я нашел только бри, да и кальвадоса тоже под рукой не было.
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