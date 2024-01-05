Замминистра обороны РФ Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в Новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.
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