Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Замминистра обороны РФ Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее

Замминистра обороны РФ Попов исполнил мечту мальчика Льва об аэрохоккее

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в Новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ.

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