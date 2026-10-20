Каждый, кто хоть раз делал капитальный ремонт, знает это щемящее чувство, когда последняя плитка уложена, светильники повешены, а в воздухе ещё витает запах свежей затирки.
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