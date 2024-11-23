Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Мы друг друга послали, и я уехал»: стилист Александр Рогов рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой

«Мы друг друга послали, и я уехал»: стилист Александр Рогов рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой

Стилист Александр Рогов высказался о нарядах звезд на недавнем Дне рождения МУЗ-ТВ. Обсуждая образ певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с Машей Миногаровой в эфире шоу «Обзор луков звезд», эксперт моды рассказал о работе с артистом и о своем конфликте с Аллой Пугачевой.

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