«Мы друг друга послали, и я уехал»: стилист Александр Рогов рассказал о конфликте с Аллой Пугачевой

Стилист Александр Рогов высказался о нарядах звезд на недавнем Дне рождения МУЗ-ТВ. Обсуждая образ певца SHAMAN (Ярослав Дронов) с Машей Миногаровой в эфире шоу «Обзор луков звезд», эксперт моды рассказал о работе с артистом и о своем конфликте с Аллой Пугачевой.