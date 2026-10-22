Где и по какой цене завтра заправиться в Севастополе.С завтрашнего дня на всех АЗС «ТЭС» с 00:00 отменяются ограничения Субсидированное топливо по-прежнему стоит не выше 100 рублей за литр.
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