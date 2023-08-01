Регионы России

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Эти два деда уже надоели.Трамп может получ...
  • Влад Владимиров
    Не те вопросы хохлы дебилы там сейчас решают... Одни воспаленные, как говорят, амбиции у них там "хлещут из ушей"... ...В Раде зарегистри...
  • Валентин Щербаков
    Да не надо хохлотварям ничего разрабатывать, надо грохнуть этого кокаинового поца Зеленского и всё,  закончится война...Politico: Киев ра...

МВД «Талибана» запретило выдавать паспорта преступникам и должникам

МВД «Талибана» запретило выдавать паспорта преступникам и должникам

Министерство внутренних дел временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), объявило о запрете на выдачу паспортов преступникам и лицам, в отношении которых введены ограничения за долги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх