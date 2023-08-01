МВД «Талибана» запретило выдавать паспорта преступникам и должникам

Министерство внутренних дел временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), объявило о запрете на выдачу паспортов преступникам и лицам, в отношении которых введены ограничения за долги.
Министерство внутренних дел временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), объявило о запрете на выдачу паспортов преступникам и лицам, в отношении которых введены ограничения за долги.
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