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Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

Ранее Уткин раскритиковал работу Александра Неценко и Михаила Моссаковского на матче 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) в эфире «Матч ТВ».

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