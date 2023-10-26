В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием 10 машин и двух автобусов

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Темерницком мосту в среду в вечернее время.В Ростове-на-Дону в среду вечером, 25 октября, на Темерницком мосту произошла массовая авария с участием 10 легковых автомобилей и двух автобусов.
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