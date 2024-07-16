В России предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной жары

Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года. Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что речь в первую очередь идет о помидорах — возобновления их урожайности аграрии ждут только через три месяца.
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