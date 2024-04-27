У обвиняемого во взятках замминистра обороны нашли дом в 1500 «квадратов»

Обвиняемый в получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов вместе со своей супругой за время его работы в ведомстве приобрели в собственность как минимум жилой дом, площадь которого составляет более 1,5 тысячи «квадратов» .
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