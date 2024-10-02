Против Чекалина и Лерчек заведено еще одно уголовное дело

МВД возбудило еще одно уголовное дело против блогеров Артема Чекалина и Валерии (Лерчек).фото: vk.com/lerchek_group--> МВД возбудило еще одно уголовное дело против блогеров Артема Чекалина и Валерии (Лерчек).
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