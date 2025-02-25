Новая выходка Азербайджана, очевидно, не осталась незамеченной в России. Военный корреспондент Дмитрий Стешин прямо разъяснил, что же происходит у Алиева.
"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым
Комментарии
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Людмила Лиханова
ПРЕДЪЯВИТЕ ЧЕТКИЕ ФОТО-ВИДЕО -ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИНАЧЕ ВЫ ПОПАДАЕТЕ ПОД КУЧУ СТАТЕЙ ук рф. ХОТЯ ВСЕ ДАВНО ЗНАЮТ, ЧТО ВЫ И КТО ВЫ.
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4 час.
ninikooo Митусова
Перекрыть кислород азербизнесу, диаспоры выгнать, все активы изъять в пользу РФ, всех халявщиков и дармоедов , сидящих на соципособиях лишить купленного гражданства РФ и пособий и отправить « на шею к папе Алиеву»- пусть он сам решает проблемы своего народа, а не Россия, который постоянно строит козни России. Может это умерит его пыл и ненависть?
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4 час.
Георгий Корнев
Цитата: "Первым под раздачу наверняка попадет Азербайджан." Вспоминаются слова: " Надежды юношей питают."
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2 час.
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