СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 334 подписчика

"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

Новая выходка Азербайджана, очевидно, не осталась незамеченной в России. Военный корреспондент Дмитрий Стешин прямо разъяснил, что же происходит у Алиева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
ПРЕДЪЯВИТЕ ЧЕТКИЕ ФОТО-ВИДЕО -ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  ИНАЧЕ ВЫ ПОПАДАЕТЕ ПОД КУЧУ СТАТЕЙ ук рф. ХОТЯ ВСЕ ДАВНО ЗНАЮТ, ЧТО ВЫ И КТО ВЫ.
Ответить
4 час.
ninikooo Митусова
Перекрыть кислород азербизнесу, диаспоры выгнать, все активы изъять в пользу РФ, всех халявщиков и дармоедов , сидящих на соципособиях лишить купленного гражданства РФ и пособий и отправить « на шею к папе Алиеву»- пусть он сам решает проблемы своего народа, а не Россия, который постоянно строит козни России. Может это умерит его пыл и ненависть?
Ответить
4 час.
Георгий Корнев
Цитата: &quot;Первым под раздачу наверняка попадет Азербайджан.&quot; Вспоминаются слова: &quot; Надежды юношей питают.&quot;
Ответить
2 час.
наверх