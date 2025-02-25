"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

ПРЕДЪЯВИТЕ ЧЕТКИЕ ФОТО-ВИДЕО -ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИНАЧЕ ВЫ ПОПАДАЕТЕ ПОД КУЧУ СТАТЕЙ ук рф. ХОТЯ ВСЕ ДАВНО ЗНАЮТ, ЧТО ВЫ И КТО ВЫ.

ninikooo Митусова

Перекрыть кислород азербизнесу, диаспоры выгнать, все активы изъять в пользу РФ, всех халявщиков и дармоедов , сидящих на соципособиях лишить купленного гражданства РФ и пособий и отправить « на шею к папе Алиеву»- пусть он сам решает проблемы своего народа, а не Россия, который постоянно строит козни России. Может это умерит его пыл и ненависть?