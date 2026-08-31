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Славянская доктрина

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Реформы ради реформ: буря в высшем образовании

Реформы ради реформ: буря в высшем образовании

Реформы ради реформ: буря в высшем образовании Неболонская система Недоброй традицией стали штормовые времена в системе высшего образования России.

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Малик Гумеров

"Для чего столь глобальные реформы, если под боком есть опыт советской системы высшего образования?" = Чтобы симулировать деятельность , чтобы  завалить все на корню  прикрывая все фантиками ......... !                                                         Эти "реформы"  рождают  люди холопского звания , всплывшие как дерьмо  итогами 90-х !      Угождая , служа своим импортным хозяевам  - они делают все   только против  России - народа !   Таких холуев-холопов во власти еще более 90% !            Кардинально изменить картину  возможно только  проведя санацию всей страны (работа армии СМЕРШ)  от холопов-холуев , для которых смысл их жизни   служить  импортному хозяину !!! =  ВЛАСТЬ  ПРИНИМАЮЩАЯ РЕШЕНИЯ  ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬСЯ  ИЗ СЛУГ НАРОДА  и СЛУЖИТЬ НАРОДУ !!!    А пока(итогами 90-х)   она сформировани  из холопов врага .... .