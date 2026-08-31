Реформы ради реформ: буря в высшем образовании Неболонская система Недоброй традицией стали штормовые времена в системе высшего образования России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Даже США пришлось...
- Охотники за БПЛА:...
- Охотники за БПЛА:...
даешь смерш!!!!!!
"Для чего столь глобальные реформы, если под боком есть опыт советской системы высшего образования?" = Чтобы симулировать деятельность , чтобы завалить все на корню прикрывая все фантиками ......... ! Эти "реформы" рождают люди холопского звания , всплывшие как дерьмо итогами 90-х ! Угождая , служа своим импортным хозяевам - они делают все только против России - народа ! Таких холуев-холопов во власти еще более 90% ! Кардинально изменить картину возможно только проведя санацию всей страны (работа армии СМЕРШ) от холопов-холуев , для которых смысл их жизни служить импортному хозяину !!! = ВЛАСТЬ ПРИНИМАЮЩАЯ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬСЯ ИЗ СЛУГ НАРОДА и СЛУЖИТЬ НАРОДУ !!! А пока(итогами 90-х) она сформировани из холопов врага .... .