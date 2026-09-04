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Zero Hedge

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Democrats Cry Foul As DHS Launches Voter Fraud Probe In 9 States

Democrats Cry Foul As DHS Launches Voter Fraud Probe In 9 States

Democrats Cry Foul As DHS Launches Voter Fraud Probe In 9 States The Department of Homeland Security opened a coordinated voter fraud investigation across nine states this week, and Democratic election officials are not taking the news well.

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