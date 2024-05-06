Экс-офицер ФСБ потребовал прекратить дело о мошенничестве

Экс-заместитель управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Дмитрий Фролов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, призвал суд прекратить его уголовное преследование из-за истечения срока давности.
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