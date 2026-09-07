RBFA отказалась поддержать Инфантино на выборах президента ФИФА

Королевская бельгийская футбольная ассоциация отказалась поддержать переизбрание Джанни Инфантино из-за отсутствия прозрачности в деле Фоларина Балогана и проекта FIFA Forward Enterprise.
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