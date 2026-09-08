Безопасные и надежные. Петербург внедряет зеленые технологии

Технологический прорыв в дорожном строительстве заключается не только в прочности покрытия и скорости работ, но и в новых материалах, которые позволяют снижать расход энергии и природного сырья, возвращать отходы в производственный цикл, а также уменьшать воздействие предприятий на городскую среду.
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