Безопасные и надежные. Петербург внедряет зеленые технологии

Технологический прорыв в дорожном строительстве заключается не только в прочности покрытия и скорости работ, но и в новых материалах, которые позволяют снижать расход энергии и природного сырья, возвращать отходы в производственный цикл, а также уменьшать воздействие предприятий на городскую среду.