Путин подвел итоги года. Комментарий Георгия Бовта

Большая пресс-конференция состоялась 19 декабря в Гостином дворе. На что стоит обратить внимание в выступлении Владимира Путина?В среду, 19 декабря, в Москве в Гостином Дворе состоялась ежегодная прямая линия и пресс-конференция главы государства «Итоги года с Владимиром Путиным».
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