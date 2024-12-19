Путин подвел итоги года. Комментарий Георгия Бовта

Большая пресс-конференция состоялась 19 декабря в Гостином дворе. На что стоит обратить внимание в выступлении Владимира Путина?В среду, 19 декабря, в Москве в Гостином Дворе состоялась ежегодная прямая линия и пресс-конференция главы государства «Итоги года с Владимиром Путиным».