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В Тюмени горит крыша школы на площади 3,6 тыс. кв. метров

В Тюмени горит крыша школы на площади 3,6 тыс. кв. метров

Крыша здания школы в Тюмени горит на площади 3,6 тыс. кв. метров. Об этом 10 сентября сообщили в региональном управлении МЧС России.

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