Стас МихайловИзвестный общественный деятель Виталий Бородин, который славится своей неутомимой критикой российских знаменитостей шоу-бизнеса, сделал необычное предложение Стасу Михайлову – отправиться в зону боевых действий вместе с военными.
Стаса Михайлова отправляют на фронт
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Ещё один самовлюблённый павлин! Он лучше дом купит ещё больше и дороже, золотом все покроет😂
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17 час.
ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
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13 час.
Zoia Goldshtab
До чего же противный пердак,верещащий непонятно чем......
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11 час.
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