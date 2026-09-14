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Газета.ру

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Новым главой Службы госбезопасности Грузии стал Тамаз Борашвили

Новым главой Службы госбезопасности Грузии стал Тамаз Борашвили

Службу госбезопасности (СГБ) Грузии возглавит замруководителя ведомства Тамаз Борашвили. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

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