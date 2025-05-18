ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Узбекистан пытается балансировать между Россией и Западом: с одной стороны по Красной площади 9 мая маршируют узбекские парадные расчеты, с другой – неприкрытая агрессия вип-персон.
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