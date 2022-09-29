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NYT: США хотят создать в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины

NYT: США хотят создать в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов проводит подготовку к размещению на территории ФРГ командного центра для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны Вашингтона и их партнеров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

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