NYT: США хотят создать в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов проводит подготовку к размещению на территории ФРГ командного центра для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны Вашингтона и их партнеров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.
Министерство обороны Соединенных Штатов проводит подготовку к размещению на территории ФРГ командного центра для контроля и управления мерами поддержки Украины со стороны Вашингтона и их партнеров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.
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