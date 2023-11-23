РБК: некоторые СМИ и блогеры РФ перестали получать трафик из рекомендаций Google

Некоторые СМИ в России перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover. Причинами этого называют ошибку обновления рекомендательных алгоритмов или целенаправленное сокращение, пишет издание РБК со ссылкой на источники, близкие к российским издателям.