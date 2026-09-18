В Москве выяснили, что виновница ДТП на Bentley состояла в эскорт-сообществах

Кристину Б., которая, по предварительным данным, находилась за рулем Bentley в момент ДТП с мотоциклистом в центре Москвы, заподозрили в работе в эскорте.
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