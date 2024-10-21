Грузия станет таким партнером ЕС, какой и не снился — президент

Грузия будет таким партнером и союзником для Евросоюза, какие и не снились, 20 октября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на многотысячной акции «Грузия выбирает Евросоюз» на площади Свободы в Тбилиси.
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