Капля никотина убивает лошадь, а сигарета убила интернет на целом континенте

Человеческий фактор может играть как отрицательную, так и положительную роль. В истории, случившейся несколько десятков лет назад, человеческий фактор привел к тому, что люди сразу в нескольких странах Африки столкнулись с отключением интернета.
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