ВС России освободили Курахово

В Минобороны России сообщили об освобождении Курахово в ДНР. «В ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса», — говорится в заявлении ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии